Щербакова Ксения Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова Ксения Макаровна

Щербакова Ксения Макаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Сивинцова Пелагия Никифоровна

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Щербаков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Иванович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Щербаков Никифор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Никифор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close