Щербакова Ксения Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Сивинцова Пелагия Никифоровна
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Щербаков Иван Никифорович
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Щербаков Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно