Дружинина (Сивинцова) Ксения Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Сивинцова) Ксения Киприановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Сивинцов Киприан Михайлович

Мать: Сивинцова Пелагия Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1819

Муж: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дружинин Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагия Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дружинин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дружинин Никита Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дружинин Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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