Дружинина (Сивинцова) Ксения Киприановна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дружинин Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагия Михайловна
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дружинин Никита Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дружинин Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Дружинин Михаил Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно