Дружинин Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Дружинин Ефим Тимофеевич
Мать: Дружинина Ирина Ивановна
Бракосочетание
19.02.1819
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дружинин Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагия Михайловна
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дружинин Никита Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дружинин Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно