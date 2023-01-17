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Дружинин Михаил Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Дружинин Ефим Тимофеевич

Мать: Дружинина Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.02.1819

Жена: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дружинин Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагия Михайловна

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Дружинин Егор Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Дружинин Никита Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дружинин Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Дружинина Ксения Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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