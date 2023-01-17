Дружинина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти02.07.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
02.07.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1807