Дружинина Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

02.07.1807

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Дружинин Никон Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дружинин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Дружинин Антон Ефимович

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Дружинин Ефим Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дружинин Ефим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
02.07.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
02.07.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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