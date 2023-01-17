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Дружинин Никон Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Дружинин Ефим Тимофеевич

Мать: Дружинина Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.03.1815

Жена: Дружинина Татьяна Михайловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820

Сын: Дружинин Николай Никонович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Никоновна

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Феоктиста Никоновна

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Дружинин Ефим Никонович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Дружинин Аристарх Никонович

Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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