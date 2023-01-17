Дружинин Никон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Дружинин Ефим Тимофеевич
Мать: Дружинина Ирина Ивановна
Бракосочетание
03.03.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1820
Сын: Дружинин Николай Никонович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Никоновна
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Феоктиста Никоновна
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дружинин Аристарх Никонович
Мать ребёнка: Дружинина Татьяна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно