Щербаков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Михаил Иванович

Щербаков Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Щербаков Иван Никифорович

Мать: Щербакова Анисия Романовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1802

Жена: Щербакова Ирина Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Щербаков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербаков Устин Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close