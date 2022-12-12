Щербаков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
22.02.1802
Жена: Щербакова Ирина Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Щербаков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Щербаков Устин Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно