Щербакова (Кондюрина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
22.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810
Сын: Щербаков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Щербаков Устин Михайлович
Отец ребёнка: Щербаков Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно