Щербакова (Кондюрина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Кондюрина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Кондюрин Иван Иванович

Мать: Кондюрина Татьяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1802

Муж: Щербаков Михаил Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1810

Сын: Щербаков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Щербаков Устин Михайлович

Отец ребёнка: Щербаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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