Щербаков Устин Михайлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Щербаков Михаил Иванович
Мать: Щербакова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербаков Игнатий Устинович
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Щербаков Григорий Устинович
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
25.01.1839
Дочь: Татьяна Устиновна
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Щербаков Никита Устинович
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
01.03.1851
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Рождение ребёнка
21.08.1855
Сын: Щербаков Матвей Устинович
Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно