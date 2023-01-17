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Щербаков Устин Михайлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Щербаков Михаил Иванович

Мать: Щербакова Ирина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербаков Игнатий Устинович

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Щербаков Григорий Устинович

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1839

Дочь: Татьяна Устиновна

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Щербаков Никита Устинович

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербаков Исаак Устинович

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1851

Сын: Щербаков Федор Устинович

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1855

Сын: Щербаков Матвей Устинович

Мать ребёнка: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Акилина Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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