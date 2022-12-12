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Щербаков Григорий Устинович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Щербаков Устин Михайлович

Мать: Щербакова Акилина Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1855

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Ефимия Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Щербаков Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Щербакова Ефимия Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мичкова Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Щербакова Ефимия Самуиловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ефимия Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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