Щербаков Григорий Устинович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
09.11.1855
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Ефимия Самуиловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Щербаков Роман Григорьевич
Мать ребёнка: Щербакова Ефимия Самуиловна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мичкова Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Щербакова Ефимия Самуиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно