Щербакова (Китаева) Акилина Константиновна
Место рождения
Дата рождения11.06.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1812
Крещение
12.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щербаков Игнатий Устинович
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Щербаков Григорий Устинович
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1839
Дочь: Татьяна Устиновна
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Щербаков Никита Устинович
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1851
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Рождение ребёнка
21.08.1855
Сын: Щербаков Матвей Устинович
Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно