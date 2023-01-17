Щербакова (Китаева) Акилина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Китаева) Акилина Константиновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

11.06.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1812

Отец: Китаев Константин Саввич

Мать: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.06.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щербаков Игнатий Устинович

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Щербаков Григорий Устинович

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1839

Дочь: Татьяна Устиновна

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Щербаков Никита Устинович

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щербаков Исаак Устинович

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1851

Сын: Щербаков Федор Устинович

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1855

Сын: Щербаков Матвей Устинович

Отец ребёнка: Щербаков Устин Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Устин Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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