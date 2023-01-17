Китаев Константин Саввич
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Китаев Савва Петрович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Китаев Феофилакт Константинович
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Китаев Никита Константинович
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1800
Дочь: Манохина Ирина Константиновна
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Крещение
02.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Токарева Пелагия Константиновна
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1805
Сын: Китаев Тимофей Константинович
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Крещение
16.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Сын: Китаев Яков Константинович
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Рождение ребёнка
11.06.1812
Дочь: Щербакова Акилина Константиновна
Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна
Крещение
24.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Соликамскаго мещанина Сергия Бузунова стряпка Параскева Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно