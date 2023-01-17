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Китаев Константин Саввич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Китаев Савва Петрович

Мать: Китаева Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Китаев Феофилакт Константинович

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Китаев Никита Константинович

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.04.1800

Дочь: Манохина Ирина Константиновна

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Токарева Пелагия Константиновна

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1805

Сын: Китаев Тимофей Константинович

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.03.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Китаев Яков Константинович

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1812

Дочь: Щербакова Акилина Константиновна

Мать ребёнка: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.05.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Соликамскаго мещанина Сергия Бузунова стряпка Параскева Федорова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Ксения Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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