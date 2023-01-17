Токарева (Китаева) Пелагия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарева (Китаева) Пелагия Константиновна

Токарева (Китаева) Пелагия Константиновна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Китаев Константин Саввич

Мать: Китаева Ксения Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Щербакова Параскева Терентьевна

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1825

Сын: Токарев Самуил Терентьевич

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Токарев Авраам Терентьевич

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1836

Сын: Токарев Лазарь Терентьевич

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Токарев Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1843

Дочь: Акилина Терентьевна

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Терентьевна

Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Терентий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close