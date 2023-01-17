Токарева (Китаева) Пелагия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Щербакова Параскева Терентьевна
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
01.09.1825
Сын: Токарев Самуил Терентьевич
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Токарев Авраам Терентьевич
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
19.11.1836
Сын: Токарев Лазарь Терентьевич
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Токарев Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Крещение
26.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1843
Дочь: Акилина Терентьевна
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Терентьевна
Отец ребёнка: Токарев Терентий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858