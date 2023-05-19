Токарев Самуил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1825
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1849
Сын: Токарев Никита Самуилович
Мать ребёнка: Токарева Анна Михеевна
Рождение ребёнка
25.06.1853
Дочь: Акилина Самуиловна
Мать ребёнка: Токарева Анна Михеевна
Рождение ребёнка
07.05.1854
Мать ребёнка: Токарева Анна Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Токарева Анна Михеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно