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Токарев Самуил Терентьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.09.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1825

Отец: Токарев Терентий Трофимович

Мать: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1849

Сын: Токарев Никита Самуилович

Мать ребёнка: Токарева Анна Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.06.1853

Дочь: Акилина Самуиловна

Мать ребёнка: Токарева Анна Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.05.1854

Сын: Токарев Марк Самуилович

Мать ребёнка: Токарева Анна Михеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Анна Михеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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