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Токарев Терентий Трофимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Токарев Трофим Григорьевич

Мать: Токарева Анисия Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Якова Меркушева дочь Евдокия
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Щербакова Параскева Терентьевна

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.09.1825

Сын: Токарев Самуил Терентьевич

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Токарев Авраам Терентьевич

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1836

Сын: Токарев Лазарь Терентьевич

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Токарев Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1843

Дочь: Акилина Терентьевна

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния Терентьевна

Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Пелагия Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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