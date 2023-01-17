Токарев Терентий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Крещение
12.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Якова Меркушева дочь Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Щербакова Параскева Терентьевна
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Рождение ребёнка
01.09.1825
Сын: Токарев Самуил Терентьевич
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Токарев Авраам Терентьевич
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Рождение ребёнка
19.11.1836
Сын: Токарев Лазарь Терентьевич
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Токарев Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Рождение ребёнка
22.06.1843
Дочь: Акилина Терентьевна
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния Терентьевна
Мать ребёнка: Токарева Пелагия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно