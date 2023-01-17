Токарев Дмитрий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокарев Дмитрий Терентьевич

Токарев Дмитрий Терентьевич

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Токарев Терентий Трофимович

Мать: Токарева Пелагия Константиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1858

Жена: Токарева Анна Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: | Григорий Иванов Козминых | Василий Максимов Дьячков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close