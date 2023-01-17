Токарев Дмитрий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Крещение
08.03.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1858
Жена: Токарева Анна Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: | Григорий Иванов Козминых | Василий Максимов Дьячков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно