Токарева (Козминых) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Козминых) Анна Ивановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Козминых Иван Яковлевич

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1858

Муж: Токарев Дмитрий Терентьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: | Григорий Иванов Козминых | Василий Максимов Дьячков
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно