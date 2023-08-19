Токарева (Козминых) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Козминых Иван Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по невесте: | Григорий Иванов Козминых | Василий Максимов Дьячков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно