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Токарев Трофим Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1835 и 1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Токарев Григорий Иванович

Мать: Токарева Матрона Парфеновна

Рождение ребёнка
27.12.1799

Дочь: Турыгина Мелания Трофимовна

Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802

Сын: Токарев Терентий Трофимович

Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1805

Дочь: Малых Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1807

Дочь: Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Токарев Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Анисия Киприановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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