Токарев Трофим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1835 и 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
27.12.1799
Дочь: Турыгина Мелания Трофимовна
Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна
Крещение
08.05.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
25.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1802
Сын: Токарев Терентий Трофимович
Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна
Рождение ребёнка
16.08.1805
Дочь: Малых Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна
Рождение ребёнка
?.03.1807
Дочь: Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Токарев Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Токарева Анисия Киприановна
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1849