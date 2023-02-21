Токарева Матрона Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти09.11.1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шубарина Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Токарев Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мичкова Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Волкова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.11.1805