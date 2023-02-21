Токарева Матрона Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Матрона Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

09.11.1805

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шубарина Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Токарев Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мичкова Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Волкова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.11.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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