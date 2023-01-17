Мичкова (Токарева) Фекла Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова (Токарева) Фекла Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Между 1835 и 1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Токарев Григорий Иванович

Мать: Токарева Матрона Парфеновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1801

Муж: Мичков Алексей Ефимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802

Сын: Мичков Харлампий Алексеевич

Отец ребёнка: Мичков Алексей Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Дочь: Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Мичков Алексей Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мичков Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Мичков Алексей Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1835 и 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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