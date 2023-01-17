Мичкова (Токарева) Фекла Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиМежду 1835 и 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Крещение
07.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802
Сын: Мичков Харлампий Алексеевич
Отец ребёнка: Мичков Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
?.05.1804
Дочь: Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Мичков Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Мичков Алексей Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1857