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Мичков Козма Алексеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мичков Алексей Ефимович

Мать: Мичкова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1847

Дочь: Дарья Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Веденеева Дарья Козминична

Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Анисия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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