Мичков Козма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Мичков Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1847
Дочь: Дарья Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Веденеева Дарья Козминична
Мать ребёнка: Мичкова Анисия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Анисия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно