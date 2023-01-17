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Мичков Алексей Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Мичков Ефим Саввич

Мать: Мичкова Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Жена: Мичкова Фекла Григорьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802

Сын: Мичков Харлампий Алексеевич

Мать ребёнка: Мичкова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.05.1804

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Мичкова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Мичков Козма Алексеевич

Мать ребёнка: Мичкова Фекла Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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