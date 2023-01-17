Мичков Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Мичков Ефим Саввич
Мать: Мичкова Мария Андреевна
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1802
Сын: Мичков Харлампий Алексеевич
Мать ребёнка: Мичкова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
?.05.1804
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Мичкова Фекла Григорьевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Мичкова Фекла Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855