Мичкова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Мичков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичков Ефим Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834