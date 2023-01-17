Мичкова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Мичков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Мичков Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Мичков Максим Ефимович

Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Мичков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Мичков Ефим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Ефим Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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