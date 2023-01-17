Мичков Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичков Григорий Ефимович

Мичков Григорий Ефимович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Мичков Ефим Саввич

Мать: Мичкова Мария Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1807

Жена: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1809

Сын: Мичков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1809

Сын: Мичков Логин Григорьевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мичков Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close