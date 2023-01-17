Мичков Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Мичков Ефим Саввич
Мать: Мичкова Мария Андреевна
Крещение
15.02.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.09.1809
Сын: Мичков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
?.09.1809
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816