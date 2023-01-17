Мичков Логин Григорьевич
Место рождения
Дата рождения?.09.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1809
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Зиновия Логиновна
Мать ребёнка: Мичкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Логиновна
Мать ребёнка: Мичкова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мичков Митрофан Логинович
Мать ребёнка: Мичкова Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Пелагия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно