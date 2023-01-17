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Мичков Логин Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.09.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1809

Отец: Мичков Григорий Ефимович

Мать: Мичкова Евдокия Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Зиновия Логиновна

Мать ребёнка: Мичкова Дарья Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Логиновна

Мать ребёнка: Мичкова Дарья Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мичков Митрофан Логинович

Мать ребёнка: Мичкова Дарья Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Дарья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Пелагия

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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