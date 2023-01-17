Мичкова Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Зиновия Логиновна

Отец ребёнка: Мичков Логин Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Логиновна

Отец ребёнка: Мичков Логин Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мичков Митрофан Логинович

Отец ребёнка: Мичков Логин Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Логин Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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