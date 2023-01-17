Мичкова Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Зиновия Логиновна
Отец ребёнка: Мичков Логин Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Логиновна
Отец ребёнка: Мичков Логин Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мичков Митрофан Логинович
Отец ребёнка: Мичков Логин Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно