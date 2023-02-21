Мичкова Анисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1847
Дочь: Дарья Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Веденеева Дарья Козминична
Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно