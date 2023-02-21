Мичкова Анисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Анисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1847

Дочь: Дарья Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Веденеева Дарья Козминична

Отец ребёнка: Мичков Козма Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Козма Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно