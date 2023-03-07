Турыгина (Токарева) Мелания Трофимовна
Место рождения
Дата рождения27.12.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1799
Крещение
07.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1825
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Турыгин Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Турыгин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Торсунова Мариамна Николаевна
Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно