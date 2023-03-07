Турыгина (Токарева) Мелания Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина (Токарева) Мелания Трофимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

27.12.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1799

Отец: Токарев Трофим Григорьевич

Мать: Токарева Анисия Киприановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.01.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
18.02.1821

Муж: Турыгин Николай Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1825

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Турыгин Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Турыгин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Торсунова Мариамна Николаевна

Отец ребёнка: Турыгин Николай Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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