Турыгин Тимофей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кондюрина Анисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Турыгина Мария Никитична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Турыгина Мария Никитична
Рождение ребёнка
1856
Сын: Турыгин Андриан Тимофеевич
Мать ребёнка: Турыгина Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина Мария Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно