Турыгин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТурыгин Николай Иванович

Турыгин Николай Иванович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Турыгин Иван Павлович

Мать: Турыгина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1821

Жена: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1825

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Турыгин Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Параскева Николаевна

Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Турыгин Максим Николаевич

Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Торсунова Мариамна Николаевна

Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close