Турыгин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Турыгин Иван Павлович
Мать: Турыгина Мария Саввична
Бракосочетание
18.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна
Рождение ребёнка
11.09.1825
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Турыгин Тимофей Николаевич
Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Параскева Николаевна
Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Турыгин Максим Николаевич
Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Торсунова Мариамна Николаевна
Мать ребёнка: Турыгина Мелания Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1857