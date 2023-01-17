Турыгина Мария Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.11.1805
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
?.11.1805
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1810
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834