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Турыгина Мария Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Турыгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.11.1805

Сын: Турыгин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1805

Сын: Турыгин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Турыгин Иван Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.06.1810

Сын: Турыгин Федот Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Турыгин Семен Иванович

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Турыгин Иван Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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