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Турыгин Иван Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Турыгин Иван Павлович

Мать: Турыгина Мария Саввична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Голиков Антон Стахиевич

Мать ребёнка: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
После 1848

Жена: Турыгина Марфа Прокопьевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Турыгина Марфа Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Турыгина Марфа Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турыгина Александра

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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