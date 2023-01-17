Турыгин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Турыгин Иван Павлович
Мать: Турыгина Мария Саввична
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
После 1848
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Турыгина Марфа Прокопьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Турыгина Марфа Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турыгина Александра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно