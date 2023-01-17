Турыгина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

18.09.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
18.09.1848
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Рвотою и поносом
Похороны
22.09.1848
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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