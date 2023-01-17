Торсунова (Турыгина) Мариамна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торсунова (Турыгина) Мариамна Николаевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Турыгин Николай Иванович

Мать: Турыгина Мелания Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.?.1857

Муж: Мурнин Дмитрий Алексеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Иван Тимофеев Козминых
Бракосочетание
04.09.1870

Муж: Торсунов Семен Трофимович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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