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Турыгина Мария Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кондюрина Анисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Турыгин Тимофей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Турыгин Тимофей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Турыгин Андриан Тимофеевич

Отец ребёнка: Турыгин Тимофей Николаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.03.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Осинский мещанин Петр Егоров Потеряев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Тимофей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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