Турыгина Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кондюрина Анисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Турыгин Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Турыгин Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Турыгин Андриан Тимофеевич
Отец ребёнка: Турыгин Тимофей Николаевич
Крещение
09.03.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Осинский мещанин Петр Егоров Потеряев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно