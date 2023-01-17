Кондюрина (Турыгина) Анисия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Турыгина) Анисия Тимофеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Турыгин Тимофей Николаевич

Мать: Турыгина Мария Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1868

Муж: Кондюрин Леонтий Григорьевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Ильин Макаров | Дмитрий Григорьев Черепанов
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Леонтий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ефросиния Леонтьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Леонтий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Леонтий Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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