Кондюрина (Турыгина) Анисия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
14.02.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Ильин Макаров | Дмитрий Григорьев Черепанов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ефросиния Леонтьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Леонтий Григорьевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Леонтий Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно