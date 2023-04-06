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Кондюрин Леонтий Григорьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кондюрин Григорий Поликарпович

Мать: Кондюрина Анна Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1868

Жена: Кондюрина Анисия Тимофеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Ильин Макаров | Дмитрий Григорьев Черепанов
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Анисия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ефросиния Леонтьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Анисия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Кондюрина Анисия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Анастасия Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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