Кондюрин Леонтий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
14.02.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Иван Ильин Макаров | Дмитрий Григорьев Черепанов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ефросиния Леонтьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Анисия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Кондюрина Анисия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно