Кондюрина (Озерова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
05.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Бымовскаго завода мастеровый Феоктист ..у..лов Дьячков
Рождение ребёнка
30.03.1840
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Вахлина Феоктиста Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
27.04.1844
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Крещение
03.01.1845
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Плешакова Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кондюрин Леонтий Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
17.12.1850
Сын: Кондюрин Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гликерия Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Плешакова Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно