Кондюрина (Озерова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Озерова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Озеров Алексей Федотович

Мать: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1837

Муж: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель | Бымовскаго завода мастеровый Феоктист ..у..лов Дьячков
Рождение ребёнка
30.03.1840

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Вахлина Феоктиста Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.04.1844

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.01.1845
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Плешакова Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кондюрин Леонтий Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1850

Сын: Кондюрин Даниил Григорьевич

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гликерия Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Плешакова Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Кондюрин Григорий Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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