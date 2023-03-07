Озерова (Суботина) Наталия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
15.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1804
Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович
Рождение ребёнка
?.11.1811
Сын: Озеров Кондратий Алексеевич
Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кондюрина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858