Озерова (Суботина) Наталия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОзерова (Суботина) Наталия Афанасьевна

Озерова (Суботина) Наталия Афанасьевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Суботин Афанасий Климентьевич

Мать: Суботина Феврония Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1799

Муж: Озеров Алексей Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1804

Сын: Озеров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1811

Сын: Озеров Кондратий Алексеевич

Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Озеров Марк Алексеевич

Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кондюрина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Озеров Алексей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close