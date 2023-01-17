Суботин Афанасий Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Озерова Наталия Афанасьевна
Мать ребёнка: Суботина Феврония Спиридоновна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Климовских Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Суботина Феврония Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно