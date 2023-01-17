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Суботин Афанасий Климентьевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Суботин Климентий Антонов

Мать: Суботина Акилина Никитина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Озерова Наталия Афанасьевна

Мать ребёнка: Суботина Феврония Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Климовских Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Суботина Феврония Спиридоновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Феврония Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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