Суботин Климентий Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Клементьевна
Мать ребёнка: Суботина Акилина Никитина
Рождение ребёнка
1747
Сын: Суботин Афанасий Климентьевич
Мать ребёнка: Суботина Акилина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно