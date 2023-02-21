Суботин Климентий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботин Климентий Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Клементьевна

Мать ребёнка: Суботина Акилина Никитина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1747

Сын: Суботин Афанасий Климентьевич

Мать ребёнка: Суботина Акилина Никитина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Акилина Никитина

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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