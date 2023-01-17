Суботина Акилина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Акилина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Евдокия Клементьевна

Отец ребёнка: Суботин Климентий Антонов

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1747

Сын: Суботин Афанасий Климентьевич

Отец ребёнка: Суботин Климентий Антонов

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Климентий Антонов

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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