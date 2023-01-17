Суботина Акилина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Евдокия Клементьевна
Отец ребёнка: Суботин Климентий Антонов
Рождение ребёнка
1747
Сын: Суботин Афанасий Климентьевич
Отец ребёнка: Суботин Климентий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно