Суботина Феврония Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Озерова Наталия Афанасьевна
Отец ребёнка: Суботин Афанасий Климентьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Климовских Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Суботин Афанасий Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно