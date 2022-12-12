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Озеров Алексей Федотович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Озеров Федот Максимович

Мать: Озерова Ефимия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1799

Жена: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1804

Сын: Озеров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1811

Сын: Озеров Кондратий Алексеевич

Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Озеров Марк Алексеевич

Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Кондюрина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
07.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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