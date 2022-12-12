Озеров Алексей Федотович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Озеров Федот Максимович
Мать: Озерова Ефимия Петровна
Бракосочетание
15.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.10.1804
Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна
Рождение ребёнка
?.11.1811
Сын: Озеров Кондратий Алексеевич
Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Кондюрина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Озерова Наталия Афанасьевна
Крещение
07.03.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855