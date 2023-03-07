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Озеров Иван Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.10.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1804

Отец: Озеров Алексей Федотович

Мать: Озерова Наталия Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.11.1825

Жена: Озерова Евдокия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.11.1825

Жена: Озерова Евдокия Максимовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834

Сын: Озеров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1851

Сын: Озеров Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Озеров Пимен Иванович

Мать ребёнка: Озерова Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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