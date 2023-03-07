Озеров Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения?.10.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1804
Бракосочетание
20.11.1825
Жена: Озерова Евдокия Ивановна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
21.09.1851
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Озерова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно