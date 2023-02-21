Озерова (Парыгина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1851
Отец ребёнка: Озеров Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Озеров Иван Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно