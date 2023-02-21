Озерова (Парыгина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Парыгина) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.11.1825

Муж: Озеров Иван Алексеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.09.1851

Сын: Озеров Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Озеров Пимен Иванович

Отец ребёнка: Озеров Иван Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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