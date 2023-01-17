деревня Мыльники, деревня Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Мыльники

Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Сарапульский уезд
12651Мыльников, поч. уд.при рч. Межной.6402610096Мельниц 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Сарапульский уезд, Сарапульская волость
1044. Мыльники, починок бывший удельный, при кл. Студеном, дворов 24, жителей 178, 4 солод. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Сарапульский район
718598Мыльникидеревня56°25'00"53°45'00"O-39-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Сарапульский муниципальный район, Сигаевское сельское поселение
94637435126д Мыльникидеревня
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