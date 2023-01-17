Плешакова (Кондюрина) Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Крещение
09.03.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Осинский мещанин Петр Егоров Потеряев
Бракосочетание
09.02.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно