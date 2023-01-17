Плешакова (Кондюрина) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Кондюрина) Матрона Григорьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кондюрин Григорий Поликарпович

Мать: Кондюрина Анна Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.03.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Осинский мещанин Петр Егоров Потеряев
Бракосочетание
09.02.1877

Муж: Плешаков Максим Иванович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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