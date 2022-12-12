Токарева Анисия Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1827 и 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1799
Дочь: Турыгина Мелания Трофимовна
Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Токарев Терентий Трофимович
Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
16.08.1805
Дочь: Малых Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
?.03.1807
Дочь: Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Токарев Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1827 и 1833