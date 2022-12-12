Токарева Анисия Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Анисия Киприановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1827 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1799

Дочь: Турыгина Мелания Трофимовна

Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Токарев Терентий Трофимович

Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1805

Дочь: Малых Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.03.1807

Дочь: Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Токарев Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Токарев Трофим Григорьевич

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Трофим Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1827 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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