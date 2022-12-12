Токарев Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Товарева 1-я Токарева
Бракосочетание
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисия Михайловна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Захаровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Токарева Екатерина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Товарева 1-я Токарева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно