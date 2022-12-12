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Токарев Михаил Трофимович

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Токарев Трофим Григорьевич

Мать: Токарева Анисия Киприановна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.09.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Сын: Токарев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Товарева 1-я Токарева

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1843

Жена: Токарева Екатерина Захаровна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисия Михайловна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Токарева Екатерина Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товарева 1-я Токарева

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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