Токарева (Балакина) Екатерина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Балакина) Екатерина Захаровна

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Место рождения

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Балакин Захар Петрович

Мать: Балакина Анастасия Петровна

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.06.1843

Муж: Токарев Михаил Трофимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анисия Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Трофимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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