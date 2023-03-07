Токарева (Балакина) Екатерина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анисия Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Токарев Михаил Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно